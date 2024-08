ARTE rend hommage à Alain Delon, les films diffusés cette semaine

À son tour, ARTE modifie ses programmes afin de rendre hommage à Alain Delon, décédé cette nuit à 3 heures du matin dans sa maison de Douchy à l'âge de 88 ans.

Lundi 19 août 2024 à partir de 21:00, ARTE proposera une soirée spéciale en hommage à Alain Delon.

Mélodie en sous-sol

Rréalisé par Henri Verneuil, le film met en scène Jean Gabin et Alain Delon dans les rôles principaux. Le long-métrage narre l'histoire d'un vieux malfrat récemment sorti de prison (Gabin) qui s'associe avec un jeune truand (Delon) afin de braquer un casino, le Palm Beach de Cannes.

Alain Delon, cet inconnu

Connaît-on vraiment Alain Delon ? Porté par les paroles de l'acteur, glanées au fil de cinq décennies, Philippe Kohly dresse le portrait d'un homme solaire et ténébreux. Un garçon à l’abandon qui s’est construit en solitaire et qui part à 17 ans chercher la liberté en Indochine. A son retour, débarquant à Paris, il découvre grâce à une femme la lumière des plateaux. Il n’avait jamais rêvé de cinéma et le voici à 24 ans vedette, star, acteur en vogue.

Plein Soleil, Rocco et ses frères, Le Guépard, Mélodie en sous-sol… Delon est désiré et choisi par les plus grands réalisateurs européens.

Ce film propose de revisiter un pan important du cinéma européen des années 60, 70 et de redécouvrir l'acteur extraordinaire que Delon a été sous la direction de René Clément, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Jean-Pierre Melville, Joseph Losey...

Les félins

Des tueurs, à la solde d’un mari américain trompé, sont à la poursuite de Marc, l’amant. Celui-ci se réfugie sur la Côte d’Azur et est embauché comme chauffeur par Barbara, une riche Américaine. Il comprend bientôt qu’il n’a pas été choisi au hasard et se trouve plongé au cœur d’une sombre machination.

Un secon hommage sera rendu à Alain Delon sur ARTE mercredi 21 août 2024 à partir de 13:35 :

Les aventuriers

Manu, pilote surdoué, et Roland, mécano inventif, deux amis à la vie à la mort, férus de sports extrêmes et d'aventures, voient tous leurs projets tomber à l'eau (notamment de passer en avion sous l'Arc de Triomphe). Pour se consoler de leurs échecs, ils acceptent de partir à la recherche d'un trésor englouti au large des côtes congolaises, à la suite d'un accident d'avion. Ils emmènent avec eux Laetitia, jeune artiste sculpteur déprimée par une exposition ratée.

"Blow Up" : Romy et Alain, les éternels fiancés

Alain Delon est décédé le 18 août 2024, plus de 40 après la disparition de Romy Schneider. Jadis fervents amants, les deux comédiens sont restés profondément liés jusqu’à la disparition de l’actrice, en 1982. Au travers d'archives et de témoignages, cet émouvant documentaire retrace l’histoire d’un couple éternel.