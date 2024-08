Hommage à Alain Delon : Paris Première rediffuse "Le clan des Siciliens" ce mardi 20 août 2024 (vidéo)

Ce mardi 20 août 2024, Paris Première modifie ses programmes afin de rendre hommage à Alain Delon avec la diffusion, à partir de 21:00 de deux de ses films : "Le clan des Siciliens" et "Rocco et ses frères".

21:10 "Le clan des Siciliens"

À Paris, Roger Sartet, voleur de bijoux incarcéré pour avoir abattu deux policiers, est emmené au Palais de Justice pour entendre le récapitulatif du juge d'instruction. Auparavant, Aldo et Sergio Manalese, membres d'une famille mafieuse sicilienne dirigée par Vittorio Manalese, le patriarche, se font passer pour un gendarme et un prisonnier afin de glisser discrètement une petite scie à métaux, électrique et portative, dans la poche du manteau de Sartet.

Après son audition, Sartet remonte dans le fourgon cellulaire qui le conduit vers la prison de Fresnes. Durant le trajet, le malfrat découpe le plancher en métal de son compartiment et parvient à s'en échapper, au nez et à la barbe des gendarmes, grâce à une diversion d'autres membres du clan Manalese ayant provoqué un embouteillage, ce qui déclenche la colère du commissaire Le Goff, qui l'avait traqué à la suite d'un cambriolage au cours duquel ses deux collègues ont été tués.

23:05 "Rocco et ses frères"

Fuyant la misère dans laquelle elle a sombré depuis qu'elle est veuve, Rosaria abandonne sa Calabre natale pour s'installer à Milan, auprès de son fils aîné Vincenzo qui y travaille. Après maintes déconvenues, Rosaria parvient à louer un sous-sol où elle peut installer sa famille et essaie tant bien que mal de s'en sortir.

Rocco et Simone, deux des fils, trouvent rapidement du travail et se prennent de passion pour la boxe.