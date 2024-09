"Red" avec Bruce Willis et John Malkovich à revoir sur M6 jeudi 5 septembre 2024 (vidéo)

Jeudi 5 septembre 2024 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir le film "Red" avec Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Helen Mirren et Morgan Freeman.

L'histoire en quelques lignes...

Frank Moses, un ancien agent de terrain de la CIA, est à la retraite et mène une existence tranquille à Cleveland, Ohio. Cependant, il commence à se sentir seul et discute souvent au téléphone avec Sarah, une chargée de clientèle travaillant pour le bureau des pensions de Frank à Kansas City. Il se donne des occasions de lui parler en déchirant ses chèques de pension et en l'appelant pour lui dire qu'ils ne les a pas reçus.

Une nuit, un groupe d'hommes armés s'introduit dans sa maison et tente de le tuer. Frank tue les assassins et quitte sa maison en partie détruite. Il devine que son téléphone était sur écoute et que Sarah est en danger. Il se rend donc à Kansas City pour la sauver. Elle rentre dans son appartement et découvre, stupéfaite, Franck chez elle. Il essaye de lui expliquer rapidement la situation, mais elle ne le croit pas et refuse de fuir avec lui pour découvrir qui veut le tuer. Voyant par la fenêtre des hommes armés se diriger vers l'appartement, il quitte la ville dans sa voiture en amenant avec lui Sarah ligotée et bâillonnée. Ils s'arrêtent dans un hôtel à La Nouvelle-Orléans. Franck ligote et bâillonne Sarah sur le lit et lui promet de revenir vite.

L'agent de la CIA William Cooper est désigné pour traquer et assassiner Frank.