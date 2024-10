"L'homme mesuré", un film sur le génocide en Namibie diffusé sur ARTE vendredi 4 octobre 2024

À travers le regard d’un jeune ethnologue à l’éthique ambiguë, un film abordant le génocide commis au tournant du XXe siècle par l’Empire allemand dans ses colonies du Sud-Ouest africain à voir sur ARTE vendredi 4 octobre 2024 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Berlin, 1896. Alexander Hoffman, jeune doctorant en ethnologie pétri d’idéaux humanistes, vit un choc culturel à l’occasion d’une exposition coloniale, qui offre aux étudiants l’opportunité d’examiner des "spécimens humains" issus des ethnies du Sud-Ouest africain, où l’Empire allemand a implanté ses colonies.

Au contact de Kezia, la jeune femme herero qui sert d’interprète à sa délégation, et qui l’impressionne par son intelligence, Alexander remet en doute la validité de la craniométrie – la mesure du crâne –, l’une des bases des théories racistes enseignées alors à la faculté.

Quelques années plus tard, le jeune universitaire, dont les idées hétérodoxes ont freiné l’avancement professionnel, se porte volontaire pour prendre part à une expédition scientifique sous la protection de l’armée impériale, envoyée pour réprimer la révolte des Herero et des Nama. Sur place – où il espère secrètement retrouver la trace de Kezia –, il devra collecter des objets d’art destinés aux musées allemands et poursuivre les recherches de son département.

Alors qu’il assiste impuissant au début d’une guerre d’extermination menée par ses compatriotes, l’ethnologue, lui aussi, dépasse de plus en plus les limites morales…

Un homme de son temps

C'est un chapitre terrible et peu connu de l’histoire coloniale qu’aborde ce film ambitieux : les génocides commis entre 1904 et 1908 par les troupes du IIe Reich, conduites par le général von Trotha, contre les peuples autochtones de l'"Afrique du Sud-Ouest allemande", dans l’actuelle Namibie.

À travers le regard de son héros à l’éthique ambiguë (Leonard Scheicher), qui réprouve ce qu’il voit mais apparaîtra finalement comme un homme tristement de son temps, sont exposées toute l’horreur et l’absurdité des théories raciales qui justifièrent les crimes les plus inhumains, et jetèrent les bases des préceptes du régime nazi.

Dans le rôle de Kezia, la star namibienne Girley Charlene Jazama, appartenant elle-même au peuple herero, livre une prestation des plus convaincantes.