Hommage à Michel Blanc sur France Télévisions, la programmation sur France 2 & France 3

Suite au décès de l'acteur Michel Blanc, France Télévisions bouleverse ses programmes afin de lui rendre hommage.

Acteur emblématique des films “Les Bronzés”, Michel Blanc est décédé dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024 à l’âge de 72 ans des suites d'un malaise cardiaque.

France Télévisions rend hommage à Michel Blanc, immense acteur aux multiples facettes, auteur, dialoguiste et réalisateur de grand talent. Il a accompagné la vie des Français et marqué de son empreinte unique plus de quatre décennies de cinéma.

De ses débuts au sein de la troupe du Splendid à ses interprétations poignantes et subtiles, Michel Blanc a su conquérir le cœur du public grâce à son humour acerbe, son regard incisif et sa capacité à se réinventer.

De multiples récompenses ont mis en lumière la variété de son jeu d’acteur, sur scène et devant la caméra, et la richesse de sa filmographie. Son talent et son œuvre ont notamment été distingués au Festival de Cannes par le Prix d’interprétation masculine pour Tenue de soirée en 1986 et par le Prix du scénario pour Grosse fatigue en 1994.

La programmation hommage sur France Télévisions

France 2

Vendredi 4 octobre 2024, le magazine "20h30 le vendredi" sera consacré à Michel Blanc.

Vendredi 4 octobre 2024 à 21:10, France 2 diffusera le film "Je vous trouve très beau" d'Isabelle Mergault.

Aymé Pigrenet vient de perdre sa femme. Il n'est pas submergé par le chagrin, mais anéanti par le travail qu'il va devoir désormais effectuer tout seul à la ferme. Très vite, Aymé s'aperçoit qu'il ne peut pas s'en sortir. Il doit impérativement trouver une autre femme. Mais dans ce village, la chose n'est pas facile. Aymé décide alors de faire appel à une agence matrimoniale. Contrairement aux autres "clients", il ne recherche pas l'âme soeur mais seulement une femme solide, bien plantée sur ses deux jambes, susceptible de le seconder à la ferme. Comprenant qu'il ne recherche pas l'affectif mais l'utile, la directrice de l'agence propose à Aymé de se rendre en Roumanie où là, les filles sont prêtes à tout pour quitter la misère dans laquelle elles vivent. Et c'est effectivement en Roumanie, qu'Aymé va rencontrer Elena...

Vendredi 4 octobre 2024 à 22:40 "Un jour un destin : Le Splendid, l'incroyable histoire des bronzés".

On pensait tout connaître du Splendid, de ses personnages et de leurs répliques devenues cultes. Et pourtant, tout n'avait pas été raconté sur cette bande de copains. Le Splendid a bousculé les codes et révolutionné l'humour dans les années 70 et 80, au café-théâtre puis au cinéma avec "Les Bronzés" et "Le Père Noël est une ordure". Comment ont-ils initié ce rire décapant ? De quelle manière ont-ils inventé leurs héros à la fois caricaturaux, drôles et attachants ? Les membres du Splendid eux-mêmes, mais aussi leurs amis et leurs héritiers, dévoilent leurs inspirations et les coulisses de leur succès. À l'aide d'archives et d'anecdotes révélées pour la première fois, retour sur une aventure populaire qui s'écrit depuis quarante-cinq ans.

Dimanche 6 octobre 2024 à 23:00 dans "Beau Geste".

Ce dimanche à 23:00, Beau Geste rendra hommage à Michel Blanc en ouverture de l’émission avec une séquence revenant sur l’entretien de Pierre Lescure avec l’acteur – réalisateur Michel Blanc réalisé en février 2023. Michel Blanc y parlait de son rôle de Jean Claude Dusse et de son amour du cinéma…

France 3

Lundi 7 octobre 2024 à 21:05, France 3 diffusera le film "Grosse fatigue" de Michel Blanc.

Quand la célébrité devient un cauchemar pour une vedette qui tout a coup, sans comprendre, recoit gifles et coups de poing à la place des demandes d'autographes...