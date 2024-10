Hommage à Michel Blanc sur Paris Première et W9, les films diffusés

Suite au décès de Michel Blanc, les chaînes W9 et Paris Première modifient leurs programmes afin de rendre hommage à l'acteur.

Figure emblématique du cinéma français, Michel Blanc est décédé à l'âge de 72 ans dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024 à l'hôpital, des suites d'un malaise cardiaque.

Deux chaînes du Groupe M6, W9 et Paris Première, bouleversent leurs programmes afin de rendre hommage à l'acteur.

Hommage sur Paris Première

Samedi 5 octobre 2024

21:00 "Monsieur Hire"

M. Hire vit depuis des années dans le même appartement, ni pauvre ni riche. Il attend. Alice, qui loge dans un studio juste en face, se rend brusquement compte qu'il l'observe depuis des mois. Il sait tout d'elle et en tombe amoureux, alors qu'Alice est éprise d'Émile et prête a tout pour le protéger.

22:30 "L'affaire dominici"

Dans les Basses-Alpes, en août 1952, les corps de trois Anglais sont retrouvés non loin du village de Lurs, à proximité de la ferme des Dominici, une famille importante de la région. L'affaire fait grand bruit, et le petit village est envahi par les journalistes et les policiers. Le commissaire marseillais Edmond Sébeille, chargé de l'affaire, commence à interroger méthodiquement tous les membres de la famille Dominici. Bientôt, les deux garçons, Gustave et Clovis, accusent leur père Gaston, âgé de 76 ans. Celui-ci est arrêté et rapidement condamné à mort après un procès manifestement manipulé. Pourtant, Gaston Dominici ne cesse de clamer son innocence. L'opinion publique et les magistrats sont têtus. L'ombre de la mort plane sur l'accusé...

Hommage sur W9

Jeudi 10 octobre 2024

21:10 "Viens chez moi, j'habite chez une copine"

Guy, à la rue et sans travail, trouve une bonne âme pour l'héberger, son copain Daniel, déménageur, qui vit chez sa copine Françoise. Terrible loser, Guy va non seulement faire perdre son travail à Daniel mais également le brouiller avec sa copine. Tandis que les tourtereaux finissent par se raccommoder, Guy, de nouveau seul, élabore de nouvelles galères.