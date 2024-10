"Grosse fatigue" avec Michel Blanc diffusé sur France 3 lundi 7 octobre 2024 (vidéo)

Lundi 7 octobre 2024 à 21:05, France 3 rendra hommage à Michel Blanc, décédé le 3 octobre dernier, avec la diffusion du film "Grosse fatigue" qu'il a lui-même réalisé en 1994 et dans lequel il incarne son propre rôle.

L'histoire en quelques lignes...

Michel Blanc est un grand acteur de cinéma. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement Josiane Balasko, Charlotte Gainsbourg et Mathilda May, de s'être comporté comme un goujat au Festival de Cannes, d'avoir semé la zizanie dans la discothèque de Régine et d'accepter des cachets médiocres, comme des animations dans des supermarchés, en cachette de son agent. Les témoignages sont flagrants. Pourtant, Michel sait qu'il est innocent. Il décide alors de se faire aider par Carole Bouquet afin de prendre du repos et surtout de faire la lumière sur cette affaire.

Il découvre qu'il a un sosie, Patrick Olivier, qui, ayant souffert dans sa vie de ressembler à Michel Blanc, a bien décidé d'en profiter. S’il réussit à confronter Patrick, celui-ci propose un marché à Michel Blanc, lui offrant de prendre sa place pour les tournages contraignants ou les galas de promotion, ce qui lui donnera du temps libre pour l’écriture de ses scénarios ou les tournages des films qu’il préfère. Michel se laisse convaincre. Lorsqu’il revient chez lui après un congé au soleil, il découvre que sa serrure a été changée et que Patrick a désormais complètement pris sa place, y compris auprès de ses amis du Splendid.

Désespéré, Michel se résout à casser son image publique en braquant une bijouterie. Arrêté et pris pour Patrick, il est condamné à une peine de prison assez légère. Incapable de retrouver un travail ensuite, y compris en tant que sosie de Michel Blanc, il fait la rencontre fortuite de Philippe Noiret, qui lui avoue lui aussi avoir été dépossédé de son identité par un sosie. Irrémédiablement attirés par le cinéma, les deux hommes que plus personne ne reconnaît se font engager comme figurants dans un tournage.