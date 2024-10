TF1 rediffuse "Les Bronzés" en hommage à Michel Blanc dimanche 6 octobre 2024 (vidéo)

Suite à la disparition de Michel Blanc, TF1 lui rend hommage en diffusant le film culte "Les Bronzés" dimanche 6 décembre 2024 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

1978. Gigi, Jérôme, Christiane, Jean-Claude et Bernard arrivent en même temps au club Med d'Assinie en Côte d'Ivoire, avec chacun son caractère bien différent.

C'est un club de vacances, où l'on paie avec des perles que l'on porte en collier et où on bénéficie d'une succession d'animations et des loisirs partagés3 gérés par des « gentils organisateurs » (G.O.) pour les « gentils membres » (G.M.). Bernard vient retrouver son épouse Nathalie, installée au village depuis déjà une semaine. Popeye, chef des sports, Bobo et Bourseault, animateurs, les accueillent.

Immédiatement, des affinités s'installent dans le petit groupe, où chacun est venu dans l'espoir de faire de nouvelles conquêtes. Bernard et Nathalie décident tous deux de prendre des amants, tandis que Jérôme, médecin, et Jean-Claude se mettent à draguer (avec plus d'échecs que de réussite). Gigi trouve l'amour auprès de Bourseault, tandis que Christiane enchaine les râteaux.

Mais un grave incident marque la fin de séjour, puisque Bourseault, l'amour de Gigi, meurt subitement piqué par une raie. A la suite de cela, Nathalie et Bernard décident d'arrêter de jouer après que Jean-Claude a tenté de la draguer, tandis que Bobo démissionne.

Avec : Josiane Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte.