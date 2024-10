"Mes héros" avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Clovis Cornillac sur France 3 lundi 14 octobre 2024 (vidéo)

Lundi 14 octobre 2024 à 21:05, France 3 rediffusera "Mes héros", un film réalisé par Éric Besnard, sortie en 2012, avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Clovis Cornillac dans les rôles principaux.

"Mes héros" explore les relations familiales, l'amour et le pardon à travers l'histoire de Maxime, un homme débordé par le travail qui se retrouve confronté aux tumultes de sa vie personnelle.

L'histoire en quelques lignes...

Maxime est le patron débordé de travail d'une entreprise d'ambulances. Trompé par sa femme, il refuse de le lui pardonner.

Il apprend que sa mère Olga, une femme au caractère bien trempé — qui refuse la soumission et le monde actuel — est en garde à vue après s'être interposée dans une rixe. Il part à Bordeaux pour la sortir de prison. Maxime sait que les rapports d'Olga et son père Jacques ne sont pas au beau fixe, mais il la ramène chez elle. Sur le chemin de retour, Olga détourne l'itinéraire pour aller chercher le jeune garçon noir Tiemoko, fils d'une sans-papiers africaine expulsable, afin de le cacher chez elle à l'abri des autorités.

Maxime profite de l'occasion pour aller passer quelques jours chez ses parents, loin de ses ennuis professionnels et conjugaux. Malgré les querelles de ses parents, il découvre l'inquiétude de sa mère pour son père, qui, sous des airs de bon vivant aimant les bonnes bouteilles et les cigarettes que sa femme lui interdit, est de santé fragile. Le fils redécouvre ainsi les sentiments amoureux et la générosité de ses parents, « ses héros », modèle de couple dans lequel il cherche le moyen de dépasser ses propres problèmes. Le petit Tiemoko vient cimenter cette famille en recherche de solutions.

Les interprétations de Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Clovis Cornillac sont particulièrement remarquables.