Le film "Marquise" avec Sophie Marceau rediffusé sur France 5 vendredi 18 octobre 2024 (vidéo)

Vendredi 18 octobre 2024 à 21:05, France 5 rediffusera "Marquise", un film réalisé par Véra Belmont avec Sophie Marceau, Bernard Giraudeau, Anémone, Lambert Wilson, Patrick Timsit et Thierry Lhermitte.

L'histoire en quelques lignes...

À Lyon, Marquise-Thérèse de Gorla, une jeune danseuse, prostituée à l'occasion par son père, attire l'attention de Molière. Un des comédiens de la troupe, Du Parc dit Gros-René tombe aussitôt sous son charme et l’épouse. Sous le nom de Mlle Du Parc, elle va intégrer la troupe de Molière et sillonner la France. Mais lors de sa première représentation, elle reste muette. Dès lors Molière ne lui confiera plus aucun rôle.

Cependant, alors qu'elle danse pour distraire le public pendant un entracte, elle est remarquée par Monsieur, frère du Roi qui commande alors une comédie-ballet pour son frère, Louis XIV.

Molière refusant toujours de lui confier du texte, elle s’enfuit. Sa rencontre avec le dramaturge Jean Racine va tout changer : elle accepte finalement de danser devant le roi qui sera lui aussi ébloui. Racine, tombé amoureux, lui écrit une pièce : Andromaque.