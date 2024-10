"Jack Mimoun et les Secrets de Val Verde" diffusé dans Ciné Dimanche sur TF1 ce 20 octobre 2024 (vidéo)

Dimanche 20 octobre 2024 à 21:10, TF1 diffusera le film "Jack Mimoun et les Secrets de Val Verde" réalisé par Malik Bentalha et Ludovic Colbeau-Justin, sorti au cinéma en 2022 et inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes... Jack Mimoun est devenu une célébrité. Deux ans plus tôt, cet aventurier a survécu dans l'environnement hostile de l'île de Val Verde. À son retour, il a raconté cette expérience dans un livre, devenu un best-seller. Aujourd'hui, Jack a également son émission de télévision, qui est elle-aussi un véritable succès. Il est alors contacté par Aurélie Diaz. Cette dernière veut se lancer dans la quête d'une légendaire épée ayant appartenu à un pirate surnommé « La Buse » et souhaite que Jack l'accompagne. Le reste de l'équipe est composé de Bruno Quézac, le manager de Jack, et du mercenaire Jean-Marc Bastos. Avec : Malik Bentalha (Jack Mimoun), François Damiens (Jean-Marc Bastos), Jérôme Commandeur (Bruno Quézac), Joséphine Japy (Aurélie Diaz), Benoît Magimel (Jonas Anatoli).

