"L'innocent" avec Roschdy Zem et Anouk Grinberg diffusé sur ARTE mercredi 23 octobre 2024 à 20:55 (vidéo)

Un trentenaire angoissé tente de protéger sa mère, folle amoureuse d’un repris de justice. Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant et Louis Garrel devant et derrière la caméra, un irrésistible dosage de romantisme et de burlesque.

L'histoire en quelques lignes... Animant des ateliers théâtre en prison, Sylvie, fantasque quinqua lyonnaise et multirécidiviste d’idylles derrière les barreaux, succombe au charme du séduisant Michel. Folle amoureuse, elle l’épouse, au grand dam de son fils Abel, jeune veuf inconsolé et pétri d’angoisses, dont l’inquiétude chronique pour sa mère vire alors à la panique. Alors que Michel, libéré, semble entamer une nouvelle vie en livrant des canapés chez Conforama, tandis que Sylvie se reconvertit comme fleuriste, Abel, en espionnant son nouveau beau-père, se retrouve entraîné en terrain inconnu... Galvanisée par cette promesse d’adrénaline, sa meilleure copine, la fougueuse Clémence, exige de prendre part à l’aventure. Pour le plaisir Irrésistible dosage de romantisme et de burlesque, L’innocent s’impose comme la comédie française la plus enlevée et réjouissante de ces dernières années. Scénarisé avec finesse et dopé par son intrigue faussement policière, le film enchaîne les bifurcations intrépides et les situations cocasses à un rythme d’enfer. Devant et derrière la caméra, un Louis Garrel très inspiré – notamment par l’histoire de sa véritable mère, l’actrice Brigitte Sy – entremêle humour et glamour sans oublier de sonder les âmes avec tendresse. Servi par un art pétillant du dialogue, un quatuor de comédiens au sommet – Roschdy Zem en craquant marlou moustachu, l’éternelle ado Anouk Grinberg, Noémie Merlant en délurée pétulante et le cinéaste lui-même, touchant d'ingénuité torturée – exalte le pouvoir du jeu, en une malicieuse mise en abîme. Avec le bien-nommé titre "Pour le plaisir" au menu de la bande-son, un pur délice d’extravagances, plébiscité par la critique et le public.

