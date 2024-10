"Le petit baigneur" avec Louis de Funès à revoir sur C8 mercredi 23 octobre 2024 (vidéo)

Mercredi 23 octobre 2024 à 21:20, C8 vous proposera de voir ou de revoir "Le petit baigneur", le cultissime film de Robert Dhéry, sorti en 1968, avec Louis de Funès.

L'histoire en quelques lignes...

Lors de l'inauguration et de la bénédiction de la vedette rapide L'Increvable, fierté des chantiers Fourchaume, la coque de celle-ci est transpercée par la traditionnelle bouteille de champagne.

Hors de lui, le directeur Louis-Philippe Fourchaume (Louis de Funès), fils du fondateur des chantiers, renvoie sur le champ le concepteur du bateau, André Castagnier (Robert Dhéry), avant même que celui-ci ait eu le temps d'apprendre à son patron qu'une autre de ses créations, un petit voilier à la coque révolutionnaire baptisé Petit Baigneur, vient de remporter en Italie les « Régates de Sanremo » et l'« Oscar de la Voile ».

Une fois informé et alléché par les perspectives commerciales d'un tel succès, Fourchaume dispose, avec son épouse (Andréa Parisy), d'un dimanche pour tenter de rattraper son erreur et de convaincre Castagnier de travailler de nouveau pour lui.

Mais l'inventeur est déjà courtisé par Marcello Cacciapuoti (Franco Fabrizi), un industriel italien qui lui fait un pont d'or et qui est venu également lui rendre visite dans la ferme où André Castagnier habite avec ses frères, Henri, le curé du village (Jacques Legras) et Jean-Baptiste, le gardien du phare (Pierre Tornade) et sa sœur Charlotte (Colette Brosset), mariée au joueur de clairon de la fanfare locale (Michel Galabru)…