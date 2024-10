"Jumanji : next level" avec Dwayne Johnson diffusé sur TF1 dimanche 27 octobre 2024 (vidéo)

Dimanche 27 octobre 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Jumanji : next level", un film réalisé parJake Kasdan, sorti en 2019 au cinéma, avec Dwayne Johnson.

L'histoire en quelques lignes...

Spencer (Alex Wolff) mène une vie d'étudiant difficile à New York. Il rentre passer les vacances de Noël dans la maison de sa mère (Marin Hinkle) et est contraint de partager sa chambre avec Eddie (Danny DeVito), son grand-père convalescent. Il a rendez-vous le lendemain, avec ses amis et compagnons d'aventures Bethany (Madison Iseman), Fridge (Ser'Darius Blain) et Martha pour un brunch. Ne trouvant pas le sommeil, il descend dans la cave et ressort les morceaux du jeu vidéo Jumanji qu'il a conservés dans une valise.

Bethany, Fridge et Martha ne voyant pas Spencer arriver, passent chez sa mère, et ne l'y trouvent pas. Dans la cave, ils constatent que le jeu vidéo est en cours. Bethany et Martha décident de rentrer dans Jumanji pour le sauver. Fridge, beaucoup plus réticent, finit par se laisser convaincre. Le grand-père de Spencer et son ancien collègue et ami Milo Walker (Danny Glover) entendent le chahut et se laissent entraîner par inadvertance dans le jeu et deviennent deux des avatars de Jumanji. Bethany n'est pas absorbée par le jeu.

Martha et Fridge aident Eddie et Milo à s'habituer à leurs avatars du jeu, à retrouver Spencer et à s'échapper à nouveau de Jumanji, ce qui n'est pas une tâche facile étant donné qu'il s'agit du niveau supérieur.

Avec : Dwayne Johnson (Dr. Smolder Bravestone), Kevin Hart (Mouse Finbar), Karen Gillan (Ruby Rundhouse), Jack Black (Dr. Shelly Oberon).