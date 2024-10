"La Pat' Patrouille - le film" à revoir sur Gulli lundi 28 octobre 2024 (vidéo)

Lundi 28 octobre 2024 à 21:05, Gulli rediffusera "La Pat' Patrouille - le film", un film d'animation américain réalisé par Cal Brunker, sorti en 2021 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’Aventureville et commence à semer le trouble, c’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter.

Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie.

Équipée de nouveaux gadgets, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville.