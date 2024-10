"Mademoiselle de Joncquières" avec Cécile de France & Édouard Baer sur France 5 vendredi 1er novembre 2024 (vidéo)

Vendredi 1er novembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera "Mademoiselle de Joncquières", un film réalisé par Emmanuel Mouret, sorti en 2018 au cinéma, avec Cécile de France, Édouard Baer, Alice Isaaz et Natalia Dontcheva.

L'histoire en quelques lignes...

L'action se déroule en France au XVIIIe siècle.

Madame de La Pommeraye (Cécile de France), jeune et jolie veuve aux mœurs irréprochables et qui se pique de n'avoir jamais été amoureuse, finit par céder aux avances du libertin marquis des Arcis (Édouard Baer) qui la courtise avec assiduité durant près de six mois.

Après plusieurs années d'une idylle parfaite basée sur une honnêteté réciproque et sans engagement, elle prend conscience que le marquis s’est peu à peu lassé d'elle. Après consultation de son amie Lucienne (Laure Calamy), elle sonde les sentiments du marquis en lui faisant croire que c'est elle qui a perdu la passion qui les animait tous les deux. Le marquis, d'abord surpris de cette confidence inattendue, avoue immédiatement que c'est exactement le même ressenti pour lui mais qu'il n'osait lui dire. Il la remercie de l'avoir délivré de ce poids et ils mettent ainsi fin à leur relation.

Brisée et blessée dans son orgueil, Mme de la Pommeraye met en œuvre un plan pour se venger de ce qu'elle considère comme une trahison profonde. Elle va chercher Mme de Joncquières (Natalia Dontcheva), une femme dont le triste destin lui avait été raconté par son amie : issue d'une union illégitime et abusée par un séducteur, elle et sa fille (Alice Isaaz) se sont retrouvées sans ressources et contraintes à la prostitution. La fille est réputée « belle comme un ange » et servira de proie.