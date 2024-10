Le film "Lady Bird" de Greta Gerwig diffusé sur Culturebox samedi 2 novembre 2024 (vidéo)

Samedi 2 novembre 2024 à 21:00, France 4 diffusera "Lady Bird", un film réalisé par Greta Gerwig, sorti en 2017 au cinéma.

Dans "Lady Bird", la réalisatrice Greta Gerwig nous plonge dans l'univers tumultueux de l'adolescence d'une jeune femme en quête d'identité, qui navigue entre rêves, amitiés et la relation complexe avec sa mère.

Avec une touche d'humour et une profondeur émotionnelle, le film explore les défis de la transition vers l'âge adulte, tout en célébrant les petites victoires et les désillusions de la jeunesse.

L'histoire en quelques lignes...

Christine, une élève délurée et un brin rebelle, rêve d'être admise dans une grande université de la Côte Est américaine. Mais les conditions gagnantes sont loin d'être réunies.

La directrice de son école catholique de Sacramento reconnaît sa singularité et son audace, mais ses notes ne sont pas à la hauteur. Et ses parents tirent le diable par la queue. Sa mère, infirmière, lui fait donc comprendre qu'un collège public à proximité de la maison serait sans doute préférable. Le licenciement de son père valide son plan. Mais Lady Bird, ainsi qu'elle se fait appeler, ne l'entend pas de cette oreille et envoie des demandes dans plusieurs établissements.

Dans l'attente des réponses, elle vit son premier amour avec un élève bien né, inscrit dans la même activité d'art dramatique qu'elle, et subit dans la foulée sa première trahison. D'autres suivront, mais qui auront pour seul effet de renforcer son désir de partir.