"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" diffusé sur TF1 dimanche 3 novembre 2024 (vidéo)

Dans Ciné Dimanche ce 3 novembre 2024 à 21:10, TF1 diffusera "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", un film réalisé par Sam Raimi, sorti en 2022 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes... Quelques semaines après les événements survenus dans Spider-Man: No Way Home, le Docteur Strange va devoir traverser les hallucinantes et dangereuses réalités alternatives du Multivers. Afin de pouvoir faire face à ce grand périple, Strange sollicite l'aide de sa collègue Avenger Wanda Maximoff, qui est devenue pleinement la Sorcière rouge. Mais elle devient son ennemie, cherchant à trouver à tout prix ses deux enfants Billy et Tommy dans un autre univers et ayant pour ce faire besoin de la jeune America Chavez qui possède le pouvoir de créer des portails à travers le multivers. Le danger que représente la Sorcière rouge pousse Strange à tenter de protéger la jeune America, notamment avec l'aide du Sorcier Suprême Wong, dans un combat apocalyptique se déroulant à travers de nombreux univers où Strange retrouve d'autres versions de lui-même, mais également l'amour de sa vie Christine Palmer.

