"Novembre" avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier & Sandrine Kiberlain diffusé sur France 2 dimanche 3 novembre 2024 (vidéo)

Dimanche 3 novembre 2024 à 21:05, France 2 diffusera le film "Novembre", qui propose plongée au cœur de l’antiterrorisme pendant les cinq jours de traque qui ont suivi les attentats du 13 Novembre.

Le film "Novembre", réalisé par Cédric Jimenez, nous plonge au cœur de l’intense traque menée par les forces de l’ordre durant les cinq jours qui ont suivi les tragiques attentats du 13 Novembre.

À travers des récits poignants et des personnages complexes, le film révèle les défis, les sacrifices et l’héroïsme des agents mobilisés pour protéger la nation.

Une œuvre audacieuse qui éclaire les réalités de la sécurité et de la résilience face à l'horreur.

L'histoire en quelques lignes...

En janvier 2015, Abdelhamid Abaaoud parvient à échapper à une opération de police internationale à Athènes où est présent Fred, commissaire de la sous-direction antiterroriste française.

Dix mois plus tard, le 13 novembre 2015, des attentats frappent l'Île-de-France et font 130 morts. Dès lors, l'antiterrorisme va mener l'enquête pour retrouver les terroristes en fuite.

Grâce à des écoutes, des filatures et des témoins, ils vont enquêter sans relâche pendant cinq jours, entre Paris et sa banlieue, Bruxelles et le Maroc, jusqu'à l'opération policière du 18 novembre 2015 à Saint-Denis.

Avec : Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain...