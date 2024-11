"La Guerre des Rose" avec Michael Douglas à revoir sur France 5 vendredi 8 novembre 2024 (vidéo)

Vendredi 8 novembre 2024 à 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "La Guerre des Rose", un film de Danny DeVito avec Michael Douglas.

"La Guerre des Rose" est une comédie noire sur un couple de bourgeois filant apparemment le parfait bonheur mais, quand leur mariage commence à se désagréger, leurs biens matériels deviennent le centre d'une bataille entre eux.

L'histoire en quelques lignes...

Gavin d'Amato est avocat. Il reçoit dans son bureau un homme taciturne qui vient se renseigner car il souhaite divorcer de son épouse. Gavin tente de l'avertir des graves conséquences que peut entraîner un divorce.

Pour illustrer ses propos, il commence alors à lui raconter l'histoire d'un de ses anciens clients, qui était aussi son meilleur ami et collègue. Barbara et Oliver Rose forment un couple apparemment tout à fait heureux. Ils sont mariés depuis plusieurs années et ont deux enfants. Ces yuppies vont cependant du jour au lendemain se retourner l'un contre l'autre, au moment où ils décident de divorcer. Ils ne reculent devant aucune bassesse pour rabaisser l'autre et tenter d'arriver à leur but ultime, avoir la conservation exclusive de leur vaste maison.

Avec, dans les rôles principaux : Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito.