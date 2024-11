"La grande vadrouille" avec Bourvil et Louis de Funès à revoir sur France 2 dimanche 10 novembre 2024 (vidéo)

Dimanche 10 novembre 2024 à 21:10, France 2 rediffusera "La grande vadrouille", le cultissime film de Gérard Oury avec Bourvil et Louis de Funès, sorti au cinéma en 1966.

Deuxième comédie de Gérard Oury après Le Corniaud, le film se déroule durant la Seconde Guerre mondiale dans la France occupée et raconte les déboires de deux Français — totalement opposés par leurs caractères et leurs origines sociales — se retrouvant obligés d'aider un petit groupe d'aviateurs britanniques à se rendre en zone libre, tout en étant poursuivis par les Allemands.

Ces deux Français sont interprétés par Bourvil et Louis de Funès, duo vedette du Corniaud, qui jouent respectivement un peintre en bâtiment un peu naïf et un chef d'orchestre de l'Opéra de Paris très acariâtre et imbu de sa personne.

L'histoire en quelques lignes...

Au cours d'une mission de bombardement, un avion anglais est abattu au-dessus de Paris. Les aviateurs parviennent à s'échapper en parachute et se donnent rendez-vous dans un hammam. L'un d'eux, Peter Cunningham, tombe sur l'échafaudage d'Augustin Bouvet, un peintre en bâtiment plutôt maladroit. Un autre, Alan MacIntosh, atterrit sur le toit de l'Opéra Garnier pendant un concert dirigé par le célèbre chef d'orchestre Stanislas Lefort, un personnage excentrique et vaniteux.

Ces rencontres fortuites vont bouleverser la vie paisible d'Augustin et de Stanislas, qui se retrouvent malgré eux impliqués dans une aventure rocambolesque.

Pour échapper aux Allemands, les aviateurs doivent rejoindre la zone libre. Augustin et Stanislas, bien qu'hésitants au début, vont finalement accepter de les aider, créant ainsi une série de situations comiques et périlleuses.