"Le renard et le soldat" d'Adrian Goiginger diffusé sur ARTE vendredi 15 novembre 2024

En mai 1940, un jeune soldat autrichien à l’enfance cabossée s’attache à un renardeau blessé qu’il emmène avec lui jusqu’au front de Normandie. Inspiré d’une histoire vraie, un film bouleversant d’humanité à découvrir sur ARTE vendredi 15 novembre 2024 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Dernier d’une fratrie de neuf enfants, Franz vit misérablement dans une ferme des Alpes autrichiennes. Impuissants à le nourrir, ses parents le placent lorsqu’il a 8 ans chez un fermier voisin qui pourvoit à son entretien contre des travaux éreintants.

À sa majorité, Franz s’enfuit, et ayant cherché en vain du travail, s’engage dans l’armée autrichienne où il devient coursier à moto. Alors que son régiment, rattaché à la Wehrmacht, s’apprête en mai 1940 à mener la campagne de France, le jeune homme découvre un renardeau blessé qu’il soigne et emmène jusqu’au front de Normandie. Mais tandis que l’animal s’attache de plus en plus à lui, son propre passé le rattrape…

Baume réparateur

Sensible et solitaire, Franz (Simon Morzé) a vécu une enfance cabossée en étant arraché aux siens. Sa rencontre avec un animal, comme lui blessé, dont il prend soin malgré les déboires que cela lui cause, alors qu’il est cerné par les tragédies de la guerre, a sur lui l’effet d’un baume réparateur. Au contact du jeune renard, le soldat esquisse des gestes tendres, de timides sourires, et s’ouvre à petits pas à ses congénères humains.

S’inspirant de la biographie de son arrière-grand-père Franz Streitberger, le réalisateur Adrian Goiginger revisite une part oubliée de l’histoire de l’Autriche annexée au Reich et les rudes conditions de vie des familles de paysans de ses Alpages dans une fiction bouleversante d’humanité.