Le film "Pupille" de Jeanne Herry diffusé sur France 2 dimanche 17 novembre 2024 (vidéo)

Dimanche 17 novembre 2024 à 21:05, France 2 diffusera "Pupille", un film écrit et réalisé par Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche et Élodie Bouchez.

Ce film traite de l'accouchement sous X, de l'adoption, de l’aide sociale à l'enfance en France et met en scène plusieurs travailleurs sociaux dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes pour concourir à l'accompagnement d’un nourrisson entre sa naissance sous le secret et son adoption.

L'histoire en quelques lignes...

Clara (Leïla Muse) est une jeune femme de vingt et un ans. Après une grossesse non désirée et déniée, elle accouche sous le secret d’un petit garçon, Théo, qu’elle rejette totalement. Elle est brièvement accompagnée après son accouchement par Mathilde François (Clotilde Mollet), assistante sociale.

Alice Langlois (Élodie Bouchez) est une femme au parcours de vie douloureux — entre l'impossibilité d'avoir un enfant avec son compagnon et leur rupture — qui a su rebondir en persévérant dans des démarches pour l'adoption d'un enfant. Au cours du film, on suit son évolution et ses choix ainsi que son désir profond de devenir mère, notamment à travers des scènes montrant ses rencontres régulières avec Lydie (Olivia Côte), une autre assistante sociale.

Jean (Gilles Lellouche) est un père affectueux, assistant familial depuis plusieurs années, il est chargé d'offrir un accueil familial transitoire aux enfants en attente d'adoption. S'il exprime des doutes quant à sa vocation au début du film car il est épuisé par les problèmes des adolescents perturbés qu'il accueille, il sera tout de suite touché par Théo.

Karine (Sandrine Kiberlain) est une éducatrice spécialisée, énergique et aimante, très impliquée auprès des enfants et aux côtés des familles d'accueil. Elle se bat pour que les enfants puissent être entourés le mieux possible.

Théo, pris en charge par Jean quelques jours après sa naissance, rencontrera des difficultés pour s’éveiller au monde, très certainement liées aux conditions de sa séparation avec sa mère. Il sera finalement adopté, peu après ses deux mois, par Alice.