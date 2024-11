Le biopic historique "Napoléon vu par Abel Gance" diffusé sur France 5 vendredi 22 novembre 2024 (vidéo)

Vendredi 22 novembre 2024 à 21:05, France 5 offrira à ses téléspectateurs le chef-d’œuvre du cinéma muet "Napoléon vu par Abel Gance".

Après seize années de reconstruction et de restauration minutieuse par la Cinémathèque française, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le film tel qu’Abel Gance l’avait imaginé en 1927 sera diffusé en deux parties.

Napoléon vu par Abel Gance est une œuvre monumentale qui retrace la vie de Napoléon Bonaparte, de son enfance à ses premiers triomphes militaires, en passant par ses ambitions impériales.

De nombreuses innovations techniques et esthétiques font de l’œuvre un film révolutionnaire et avant-gardiste : caméras montées sur des chevaux ou encore la fameuse fin en triptyque polyvision, sur trois écrans en simultané. Avec un casting grandiose et des milliers de figurants, le film bouleverse le public et la critique lors de sa première projection à l’Opéra de Paris le 7 avril 1927.

La restauration, dirigée par le réalisateur et chercheur Georges Mourier, a permis de ressusciter les images d'origine avec une clarté et une profondeur exceptionnelles, respectant l'intention artistique d'Abel Gance. Ce travail colossal offre au public l'occasion de redécouvrir l'un des joyaux du cinéma muet avec une qualité inégalée.

L’épopée du Napoléon vu par Abel Gance, de sa réalisation à son exploitation, de sa sauvegarde à ses multiples restaurations et finalement à sa reconstruction, est l'une des plus complexes de l’histoire du cinéma, transformant cette œuvre en véritable « légende ».

Ce film épique illustre de manière magistrale l'une des personnalités les plus emblématiques de l'histoire de France.

Avec : Albert Dieudonné, Wladimir Roudenko, Nicolas Koline, Annabella, Alexandre Koubitzky, Edmond van Daële, Antonin Artaud, Maryse Damia, Philippe Hériat, Gina Manès, Marguerite Gance, Abel Gance…