"Rien à déclarer" avec Dany Boon et Benoît Poelvoorde à revoir sur TF1 dimanche 24 novembre 2024 (vidéo)

Dimanche 24 novembre à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir le film "Rien à déclarer" réalisé en 2010 par Dany Boon dans lequel il joue avec Benoît Poelvoorde.

L'histoire en quelques lignes...

Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) apprend avec désespoir la signature de l’Acte unique en 1986. La libre circulation des marchandises et des personnes à travers les frontières entre les pays européens met fin aux formalités de la douane fixe remplacée par la douane volante.

Sept ans plus tard, en 1993, le traité de Maastricht entraîne la fermeture des bureaux de contrôle juxtaposés. Les collègues de Ruben et leurs homologues français apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de douane fixe situé entre les communes fictives de Courquain en France et Koorkin en Belgique. Malgré sa francophobie, Ruben Vandervoorde se voit contraint d'inaugurer la première brigade mobile mixte franco-belge.

Son partenaire français sera Mathias Ducatel (Dany Boon), pourtant ennemi de toujours, qui surprend tout le monde en se portant volontaire pour devenir le coéquipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les routes de campagne frontalières à bord d'une « 4L d'interception des douanes internationales ». Mathias espère ainsi amadouer son voisin de douane avant de lui avouer qu'il est amoureux de sa sœur Louise (Julie Bernard) qu'il fréquente clandestinement depuis un an.