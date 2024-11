Le film "Paroles et musique" d'Elie Chouraqui à revoir sur France 5 vendredi 29 novembre 2024

Vendredi 29 novembre 2024 à 21:05, France 5 rediffusera le film "Paroles et musique" réalisé en 1984 par Elie Chouraqui, avec Catherine Deneuve, Christophe Lambert, Richard Anconina et Jacques Perrin.

L'histoire en quelques lignes...

Margaux, une organisatrice de concerts, fait la rencontre de deux jeunes musiciens, Jeremy et Michel, qui partagent un appartement et une passion commune pour la musique. Tous trois forment rapidement une amitié solide, basée sur leur amour de la création musicale.

Cependant, Jeremy développe rapidement des sentiments amoureux pour Margaux, ce qui va mettre à l'épreuve leur amitié et créer une tension palpable entre les trois protagonistes. Alors que Jeremy se consacre de plus en plus à séduire Margaux, Michel se sent mis à l'écart et voit leur amitié se détériorer.

Le film suit les évolutions de ce triangle amoureux sur fond de scènes musicales et de moments de complicité entre les personnages. Les chansons originales, composées pour le film, jouent un rôle central dans l'histoire et renforcent l'émotion des scènes.