Le film "Anna" de Luc Besson rediffusé sur TF1 dimanche 8 décembre 2024 (vidéo)

Dimanche 8 décembre 2024 à 21:10, TF1 rediffusera "Anna", une film d'espionnage à suspense écrit, produit et réalisé par Luc Besson, sorti en 2019 au cinéma.

L'histoire...

À Moscou en 1985, au cours d'une même journée, neuf agents infiltrés de la CIA sont éliminés par le KGB sur ordre de son directeur, Vassiliev. Au bureau de la CIA aux États-Unis, l'agent Lenny Miller reçoit leurs têtes dans des cartons expédiés depuis l'URSS.

Cinq ans plus tard, la jeune Anna Poliatova, menant jusque là une vie misérable aux crochets de son petit-ami Petya qui la violente, est prête à tout pour échapper à son quotidien. Elle est alors recrutée par Alexander Tchenkov, qui la forme durant deux ans et demi, avant de la présenter à la très exigeante Olga. À la suite d'une mission-test réussie, Anna commence sa carrière. Six mois plus tard, elle incarne une vendeuse de matriochkas sur un marché afin d'être recrutée pour devenir mannequin à Paris, dans le but de se rapprocher du trafiquant d'armes Oleg Vilenkov. Elle est chargée de l'éliminer. L'opération est un succès, Anna n'est même pas suspectée par l'agent Miller, toujours à la CIA.

De mission en mission, Anna apprend le métier et se perfectionne. Après la chute de l'URSS, elle rencontre Vassiliev, qui lui dit qu'elle ne pourra jamais quitter l'ex-KGB désormais SVR, contrairement à la promesse de liberté au bout de cinq ans de service que lui avait faite Alexander ; pour Vassiliev, la seule façon de quitter le KGB est de mourir.