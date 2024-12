"La bonne épouse" avec Juliette Binoche et Yolande Moreau sur France 3 lundi 9 décembre 2024 (vidéo)

Lundi 9 décembre 2024 à 21:05, France 3 diffusera "La bonne épouse", une comédie fréalisée par Martin Provost, sortie en 2020.. Le film nous plonge dans les années 60, à l'époque où les écoles ménagères formaient les jeunes filles à devenir de parfaites épouses.

L'histoire...

1967, à Bœrsch en Alsace, Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) dirige avec ardeur son école ménagère. Elle est secondée par Marie-Thérèse (Noémie Lvovsky), religieuse, ancienne résistante et adoratrice du général de Gaulle, et par Gilberte (Yolande Moreau), sa belle-sœur, professeure de cuisine et fan d'Adamo. Elles préparent leurs élèves à être des « bonnes épouses », c'est-à-dire des femmes au foyer soumises à leurs futurs maris.

Lorsque Robert (François Berléand), époux de Paulette et frère de Gilberte, meurt subitement en dégustant un lapin chasseur, Paulette est contrainte de se plonger dans les comptes de l'école, jusqu'alors chasse gardée de l'homme de la famille. Elle découvre que l'école est au bord de la faillite, notamment parce que Robert s'était mis à jouer. Aidée d'André Grunvald (Édouard Baer), son banquier et amour de jeunesse, elle s'efforce de redresser l'affaire.

André, toujours amoureux de Paulette, lui fait une cour empressée, et ils entament une relation. Une des élèves de l'école apprend qu'elle doit être mariée à un homme ayant l'âge d'être son père, et elle fait une tentative de suicide, ce qui bouleverse Paulette et l'amène à remettre en cause sa vision du monde...