"Mourir d'aimer" avec Annie Girardot à revoir sur ARTE lundi 9 décembre 2024 à 20:55

À Rouen, dans l’effervescence de Mai 68, un lycéen et une enseignante divorcée s’éprennent l’un de l’autre. S’emparant d’un fait divers à l’issue tragique, André Cayatte offre un rôle inoubliable à Annie Girardot.

L'histoire...

Mai 1968. Divorcée et mère de deux jeunes enfants, Danielle Guénot vient d’être nommée dans un lycée de Rouen. Enseignante de français et de latin, la jeune trentenaire applique une pédagogie moderne qui tranche avec celle de ses collègues.

Ayant vite suscité la sympathie d’un groupe d’élèves de terminale, elle les accueille chez elle pour de tumultueux débats politiques dans l’effervescence du joli mois de mai qui vient de gagner le pays. Pour cause de grève des transports, elle amène en voiture le matin l’un d’entre eux, Gérard Leguen, 16 ans et demi, le fils d’un libraire ravi de mettre les ouvrages de Lénine dans sa vitrine. Alors que Gérard se rapproche de plus en plus de Danielle, celle-ci se laisse à son tour gagner par l’amour.

Apprenant leur liaison, les parents de Gérard s’opposent de toute force à leur relation. Après avoir essayé en vain de les empêcher de se voir, ils portent plainte contre Danielle pour détournement de mineur....

Engrenage répressif

Par précaution peut-être juridique (à moins que cela ne soit par pur esprit frondeur), un carton placé en ouverture de Mourir d’aimer a beau prévenir ("Les personnages de ce film étant imaginaires, toute ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant existé ne serait que pure coïncidence"), impossible de ne pas faire le rapprochement avec une histoire bien réelle qui avait, au printemps 1968, d’abord divisé la France avant que son issue tragique (le suicide en 1969 de la professeure de lettres Gabrielle Russier) ne la bouleverse.

S’emparant de ce fait divers dramatique, André Cayatte défend la sincérité des sentiments qui unissent Danièle et Gérard – rappelons qu’il est toujours interdit aujourd’hui à un professeur d’avoir des relations sexuelles avec l’un de ses élèves mineurs, quel que soit l’âge – avant de mener la charge contre l’engrenage répressif déployé contre eux par une société patriarcale et misogyne.

Un grand film féministe avec Annie Girardot dans un rôle inoubliable.