"Le tourbillon de la vie" avec Lou De Laâge et Raphaël Personnaz diffusé sur France 2 dimanche 15 décembre 2024 (vidéo)

Dimanche 15 décembre 2024 à 21:10, France 2 diffusera "Le tourbillon de la vie", un film réalisé en 2022 par Olivier Treiner avec Lou De Laâge, Raphaël Personnaz et Isabelle Carré.

"Le Tourbillon de la vie" est un film qui explore de manière touchante et profonde les méandres de la vie d'une femme, Julia, à travers les choix et les hasards qui ont façonné son existence.

L'histoire en quelques lignes...

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n'avait pas fait tomber son livre ce jour-là, auraitelle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ?

Nos vies sont faites d'infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d'un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu'elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu'elle aurait pu être...

Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l'amour ou le bonheur ?

"Le Tourbillon de la vie" est un film touchant et intelligent qui nous rappelle que la vie est faite de choix, de hasards et de moments uniques. C'est une invitation à savourer chaque instant et à accepter les méandres de notre parcours.