"Un triomphe" d'Emmanuel Courcol avec Kad Merad diffusé sur France 3 lundi 16 décembre 2024 (vidéo)

Lundi 16 décembre 2024 à 21:05, France 3 diffusera "Un triomphe", une comédie dramatique réalisée en 2020 par Emmanuel Courcol inédite en clair à la télévision.

"Un triomphe" est un film touchant qui explore les thèmes de la rédemption, de l'espoir et de la force du collectif.

L'histoire en quelques lignes...

Étienne, un acteur en perte de vitesse accepte de donner des cours de théâtre en prison pour arrondir ses fins de mois. Au début, sceptique et peu motivé, il découvre rapidement un potentiel artistique inattendu chez les détenus.

Intrigué par leur talent et leur engagement, Étienne décide de monter avec eux une pièce de théâtre, "En attendant Godot" de Samuel Beckett. Ce choix n'est pas anodin, car il reflète la situation des prisonniers, en attente d'un avenir meilleur et d'une libération.

Le projet se révèle être une véritable aventure humaine, ponctuée de moments de doute, de joie et de tension. Les répétitions deviennent un espace de partage, où les détenus peuvent exprimer leurs émotions et leurs expériences à travers le théâtre. Étienne, quant à lui, retrouve grâce à ce projet un sens à sa vie et une nouvelle passion.

"Un triomphe" est un film qui célèbre la puissance du théâtre et de l'art en général. Il nous rappelle que chacun, quelles que soient ses origines ou son passé, a le droit de s'exprimer et de rêver.

Avec : Kad Merad, David Ayala et Lamine Cissokho dans les rôles principaux.