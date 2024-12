Le film "Deux" de Filippo Meneghetti diffusé sur ARTE mercredi 18 décembre 2024 (vidéo)

À voir sur ARTE mercredi 18 décembre 2024 à 20:55, "Deux", un film de Filippo Meneghetti qui explore avec sensibilité et humour la relation amoureuse secrète de deux septuagénaires.

L'hiistoire en quelques lignes...

Toutes deux retraitées, Madeleine et Nina habitent le même immeuble. Simples voisines de palier aux yeux des autres, elles vont et viennent quotidiennement entre leurs deux appartements, amoureuses l'une de l'autre.

Mais Madeleine, qui est veuve, cache cette relation à ses enfants et ne se résout pas à leur annoncer qu'elle va partir s'installer à Rome avec Nina. Sa compagne, furieuse, lui reproche son manque de courage.

Un événement tragique fait tout basculer…

Palette d'émotions

Dans ce premier film récompensé par de nombreux prix, Filippo Meneghetti, jeune réalisateur italien installé en France, développe un récit qui ne cesse de surprendre. L'inattendu ne survient pas ici par le biais de retournements spectaculaires, mais par une succession de glissements feutrés qui font passer le spectateur par toute une palette d'émotions.

Après une première partie décrivant minutieusement le quotidien des deux amantes septuagénaires, le film change de registre et se mue en un intrigant mélodrame, teinté d'onirisme et d'une pointe de thriller. Comment deux femmes peuvent-elles vivre leurs sentiments en dépit de leur vieillesse, du regard des autres et en particulier de la famille ? Autour de ces questions, Deux crée un suspense captivant, et touche par sa sobriété.

Les personnages de Nina et Madeleine ont été spécifiquement écrits pour les actrices très différentes qui les interprètent : l'égérie du cinéma allemand Barbara Sukowa et la comédienne de théâtre Martine Chevallier, ancienne sociétaire de la Comédie-Française. L'intense présence de l'une et le jeu tout en fragilité de l'autre créent une alchimie particulière, propre à cette histoire d'amour singulière.

Avec : Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Jérôme Varanfrain.