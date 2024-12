"La grande magie" de Noémie Lvovsky avec Denis Podalydès diffusé sur ARTE vendredi 20 décembre 2024 (vidéo)

À voir sur ARTE vendredi 20 décembre 2024 à 20:55, "La grande magie", un film réalisé par Noémie Lvovsky, adaptation libre de la pièce de théâtre italienne "La grande magia" d'Eduardo De Filippo.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les années 1920, une troupe de forains s’arrête pour quelque temps en bord de mer, près d’un hôtel coquet qui accueille des familles bourgeoises en villégiature. Un soir, après le dîner, les saltimbanques montent leurs tréteaux pour présenter à la clientèle un spectacle de prestidigitation.

Marta, mariée à l’irascible Charles, se porte volontaire pour servir de cobaye à un numéro. Mais l'épouse malheureuse profite de sa disparition factice pour s’éclipser du cercueil à double fond dans lequel elle est cachée et filer discrètement à travers champs. Charles, effaré, n’y voit que du feu. Pour se faire pardonner, le magicien confie alors une petite boîte au mari, dans lequel serait enfermée son épouse : il ne devra l'ouvrir qu'à condition d'avoir entièrement foi en elle.

Pris de doute, Charles perd peu à peu contact avec la réalité...

Charme bohème

Noémie Lvovsky adapte librement une pièce d’Eduardo De Filippo, publiée en 1948, et livre un long métrage en forme de déclaration d’amour à la fantaisie du théâtre, à la magie du cinéma et au pouvoir de l'imaginaire, qui invite le spectateur, à l'instar de son héros, à se laisser aller à la fiction sans s'embarrasser de vraisemblance. Elle dit aussi combien cette dose d’illusion permet d’échapper à la dureté de la condition humaine...

Autour d’un casting trois étoiles, où règne un joyeux esprit de troupe – Denis Podalydès en mari ahuri, Sergi López en magicien de pacotille, maître du jeu et des horloges, Judith Chemla en épouse volage, François Morel et Noémie Lvovsky en délicieux seconds rôles –, un film choral et musical, auquel la bande originale et les chansons signées Feu! Chatterton confèrent un charme bohème, teinté de mélancolie.