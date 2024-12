"L'enquête corse" avec Christian Clavier et Jean Reno à revoir sur France 2 dimanche 22 décembre 2024 (vidéo)

Dimanche 22 décembre 2024 à 21:05, France 2 rediffusera "L'enquête corse", un film réalisé par Alain Berberian, sorti en 2004 au cinéma avec Christian Clavier et Jean Reno.

"L'enquête corse" est une comédie qui joue avec les clichés sur la Corse et ses habitants. Les gags s'enchaînent, souvent au détriment de Jack Palmer qui se retrouve régulièrement dans des situations cocasses et parfois dangereuses. Mais le film n'oublie pas non plus de nous offrir une bonne dose d'aventure, avec des poursuites en voiture, des interrogatoires musclés et des paysages corses à couper le souffle.

L'histoire en quelques lignes...

Le détective Jack Palmer (Christian Clavier) est envoyé en Corse par un notaire pour retrouver Ange Léoni (Jean Reno), un caïd indépendantiste recherché par toutes les polices de France, qui habite un petit village dans la montagne corse, afin de lui remettre un titre de propriété issu d'un héritage.

Arrivé sur place en taxi depuis l'aéroport de Figari, il se heurte dans cette comédie policière à la loi du silence.... pratique très commune dans cette île, d'une société traditionnelle de culture corse.