"Le Chat potté 2 : La dernière quête" diffusé sur TF1 mercredi 25 décembre 2024 (vidéo)

Mercredi 25 décembre 2024 à 21:10, TF1 diffusera "Le Chat potté 2 : La dernière quête", un film d'animation d'aventure co-réalisé par Joel Crawford et Januel Mercado, produit par Dreamworks Animation, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Le Chat Potté, célèbre pour son courage et son goût de l'aventure, réalise qu'il a gaspillé huit de ses neuf vies. Face à cette réalité, et confronté à la peur de la mort pour la première fois, il décide de se lancer dans une quête épique pour trouver la mythique Étoile à vœux, une étoile filante légendaire capable d'exaucer n'importe quel souhait. Il espère ainsi récupérer ses vies perdues.

Cette quête le mène aux confins de la Forêt Noire, où il devra affronter de nombreux dangers et des adversaires redoutables, tels que Boucle d'Or et les Trois Ours, ainsi que Jack Horner, un boulanger maléfique devenu un puissant criminel. Il retrouve également son ancienne partenaire, Kitty Pattes de Velours, avec qui il devra collaborer malgré leurs différends passés.

Au cours de son voyage, le Chat Potté est confronté à sa propre mortalité et doit apprendre à apprécier la vie qu'il lui reste. Il est aidé dans sa quête par un nouveau personnage, Perrito, un chien optimiste et attachant.

Avec les voix de : Boris Rehlinger (Voix française du Chat potté), Diane Dassigny (Voix française de Kitty, Pattes de velours), Maxime Baudoin (Voix française de Perrito), Lison Daniel (Voix française de Boucles d'or).