Inédit : "Sonic 2, le film" diffusé sur M6 vendredi 27 décembre 2024 (vidéo)

Vendredi 27 décembre 2024 à 21:10, M6 diffusera "Sonic 2", un film américano-japonais réalisé par Jeff Fowler, sorti en 2022, inédit en clair à la télévision.

Dans ce second volet, Sonic est de retour et veut devenir un héros. Le Dr. Robotnik s'échappe de sa prison de champignons et s'associe à Knuckles pour trouver une puissante émeraude. Sonic et son nouvel ami Tails se lancent dans une course contre la montre pour la trouver en premier et sauver le monde...

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir vaincu le Dr. Robotnik et l'avoir banni sur une planète champignon, Sonic est impatient de prouver qu'il est un véritable héros.

Pendant que Tom et Maddie Wachowski sont en vacances, Robotnik revient sur Terre avec un nouveau partenaire, Knuckles l'Échidné, à la recherche d'un ancien artefact connu sous le nom d'Émeraude-Mère, qui a le pouvoir de construire et de détruire des civilisations.

Sonic fait équipe avec son nouvel ami Miles "Tails" Prower pour trouver l'Émeraude avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Ils se lancent dans une aventure autour du monde pour empêcher Robotnik et Knuckles d'obtenir l'Émeraude-Mère et sauver le monde.

Avec Malik Bentalha qui prête sa voix à Sonic.