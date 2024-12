"Wrong" avec Jack Plotnick et Éric Judor à revoir sur Culturebox samedi 28 décembre 2024 (vidéo)

Samedi 28 décembre 2024 à 21:00, Culturebox rediffusera "Wrong", un film écrit et réalisé par Quentin Dupieux, sorti en 2012, avec Jack Plotnick, Éric Judor et William Fichtner.

L'histoire en quelques lignes...

Dolph Springer se réveille un matin et découvre que son chien, Paul, a disparu.

Cette disparition le plonge dans une série d'événements étranges et illogiques. Il rencontre des personnages excentriques, dont un livreur de pizza obsédé par les animaux, un inspecteur de police peu concerné et un gourou mystérieux nommé Maître Chang.

Au fil de ses recherches, Dolph est confronté à des situations de plus en plus absurdes : des palmiers qui prennent feu, des bureaux qui changent de configuration du jour au lendemain, et des conversations sans queue ni tête. La réalité semble se distordre autour de lui, et la quête de son chien devient une plongée dans un monde illogique et déroutant.