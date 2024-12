Le film "Wonder Woman" avec Gal Gadot rediffusé sur TF1 mercredi 1er janvier 2025 (vidéo)

A voir ou à revoir sur TF1 mercredi 1er janvier 2025 à 21:10, le film "Wonder Woman" réalisé en 2017 par Patty Jenkins avec Gal Gadot.

L'histoire en quelques lignes...

Vivant selon un mode de vie antique, les Amazones de Themyscira étaient dirigées par la reine Hippolyta et sa sœur, la générale Antiope, chargée d'entraîner les guerrières. Themyscira étant protégée par un bouclier, l'île est invisible et n'a jamais été découverte. N'ayant pas pu avoir d'enfant, la reine sculpta une fille en argile demanda à Zeus de lui donner vie. Ainsi naquit la princesse Diana.

Dès son plus jeune âge, Diana s’intéressa au combat mais sa mère, refusa qu'elle soit entraînée. Antiope décida donc de former sa nièce en secret. Un soir, Hippolyta raconte une histoire à Diana : Zeus, dieu à créée l'Homme autrefois mais l'un de ses fils, Arès, affirma que créer les Hommes était une erreur et qu'ils détruiraient le monde avec leur avidité. N'ayant pu convaincre les autres dieux, Arès déclencha des guerres et essaya d'exterminer les Hommes lui-même. Les autres dieux tentèrent de l'arrêter mais furent tous tués par Arès. Seul Zeus parvint, au prix de sa propre vie, à le foudroyer. Depuis, certains pensent qu'Arès est mort, si Arès devait revenir, il pourrait, avec ses pouvoirs, corrompre à nouveau le cœur des Hommes pour qu'ils se fassent la guerre. Hippolyta montre à Diana une épée sacrée, apparemment la seule arme permettant à un mortel de tuer un dieu.

Un jour, sur une plage de l'île, Diana aperçoit un avion en difficulté traverser le dôme et tomber dans la mer. Diana se porte au secours du pilote, Steve Trevor. Mais un navire allemand, à la poursuite du pilote, traverse aussi le bouclier et découvre l'île. Des dizaines de soldats allemands accostent sur l'île et affrontent la tribu des amazones. Trevor et Diana aident les Amazones à éliminer les Allemands. Durant l'affrontement, Antiope est abattue par un soldat et succombe dans les bras de Diana.

Après la bataille, les Amazones, ivres de rage, sont d'avis de tuer Trevor mais Diana prend sa défense, arguant qu'il les a aidées à éliminer les envahisseurs. Trevor refusant de révéler qui il est et d'où il vient, les Amazones le ligotent avec le lasso magique d'Hestia, qui peut obliger n'importe qui à dire la vérité. Trevor avoue donc qu'il était chargé d'espionner une scientifique au service de l'Allemagne, Isabel Maru surnommée «Dr Poison (en)», qui fabrique des armes toxiques révolutionnaires. Trevor essaya de s'enfuir à bord d'un avion allemand avant d'être abattu au-dessus de la mer et de s'écraser près de l'île. Trevor supplie les Amazones de le laisser repartir pour qu'il apporte le carnet à son état-major à Londres et mettre fin à la Grande Guerre. Lorsque Diana lui demande de quelle guerre il parle, Trevor lui explique que vingt-sept pays sont entrés en guerre et que, en quatre ans, le conflit a déjà fait 25 millions de morts.

Persuadée que cette guerre est l’œuvre d'Arès, Diana supplie sa mère de la laisser partir avec le pilote ; Diana espère ainsi, avec l'épée sacrée, trouver Arès et le tuer. Devant le refus de sa mère, Diana attend la nuit et s'enfuit à bord d'un bateau avec Trevor et emmène l'épée avec elle, ainsi qu'un bouclier, ses protège-poignets indestructibles et le fouet de la vérité.

Durant la croisière, Diana explique à Trevor que les hommes ont du être ensorcelés par Arès et que sa mort les réveillera et mettra fin à la guerre. Trevor n'ose pas lui dire la vérité sur les hommes et la laisse se bercer d'illusions.