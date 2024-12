"Le roi lion" (film de 1994) à revoir sur M6 mercredi 1er janvier 2025 (vidéo)

Mercredi 1er janvier 2025 à 21:10, M6 rediffusera "Le roi lion", un long-métrage d'animation réalisé par Roger Allers et Rob Minkoff, sorti en 1994.

L'histoire en quelques lignes...

Sur la Terre des Lions, Simba est le jeune et intrépide prince du royaume.

Poussé par la perfidie de son oncle Scar, Simba désobéit et va mettre en danger à plusieurs reprises son entourage. Cependant, Mufasa, le père de Simba, décède alors qu'il essayait de sauver son fils d'un troupeau affolé. Simba, rongé par la culpabilité fuit sous les conseils de son oncle...

Il se retrouve seul dans le désert, du moins jusqu'à sa rencontre avec deux acolytes du nom de Timon et Pumbaa. Tous les trois vont vivre avec philosophie, jusqu'au jour où Nala rencontre par hasard Simba après tant d'années et lui annonce la décadence de son royaume gouverné par Scar et des hyènes...

Avec les voix de : Emmanuel CURTIL (Simba adulte), Dimitri ROUGEUL (Simba jeune), Jean RENO (Mufasa), Morgan FLAHAULT (Nala jeune), Sybile TUREAU (Nala adulte), Michel PRUDHOMME (Zazu).