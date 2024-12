"Opération Fortune : ruse de guerre" avec Jason Statham et Hugh Grant diffusé sur TF1 dimanche 19 janvier 2025 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film "Opération Fortune : ruse de guerre" avec Jason Statham et Hugh Grant sera diffusé dans Ciné Dimanche sur TF1 le 19 janvier 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

À Odessa, un gang de gangsters ukrainiens parvient à voler un appareil connu sous le nom "La clef" (The Handle). Sa valeur est estimée à près de 10 milliards de dollars. Le gouvernement britannique engage alors Nathan Jasmine pour récupérer l'artefact avant que le marchand d'armes milliardaire Greg Simmonds ne puisse la vendre au plus offrant. Nathan engage le super-espion Orson Fortune pour diriger une équipe composée notamment de l'Américaine Sarah Fidel et le jeune J. J. Davies. L'équipe se rend à Madrid, à la recherche du coursier destiné à transporter le disque dur contenant les données du Handle.

Leur recherche est interrompue par un rival de Nathan, qui semble également avoir été embauché pour récupérer l'artefact. Sarah parvient à copier le contenu du disque dur en premier. Apprenant que Simmonds prévoit d'organiser un gala de charité à Cannes, l'équipe décide de l'infiltrer en faisant chanter la star de cinéma préférée de Simmonds, Danny Francesco, pour les aider à distraire Simmonds. Ce dernier encourage Danny à passer du temps dans sa villa turque à Antalya. Orson s'infiltre dans la maison de la mafia ukrainienne pour pirater leurs ordinateurs, déguisant le tout en vol. Le gouvernement britannique avertit Nathan que l'artefact est une IA avancée qui peut être programmée pour vaincre n'importe quel système de sécurité dans le monde.

Apprenant que l'échange contre le Handle aura lieu à Antalya, l'équipe se rend en Turquie.

Avec : Jason Statham (Orson), Hugh Grant (Greg), Aubrey Plaza (Sarah), Cary Elwes (Nathan)