"Le temps des secrets" de Christophe Barratier diffusé sur France 3 jeudi 2 janvier 2025 (vidéo)

Jeudi 2 janvier 2025 à 21:05, France 3 diffusera "Le temps des secrets", un film réalisé par Christophe Barratier, sorti en 2022, adapté du roman du même nom de Marcel Pagnol, publié en 1960.

"Le temps des secrets" est un film touchant et nostalgique qui nous replonge dans l'enfance de Marcel Pagnol et nous fait redécouvrir la beauté de la Provence.

C'est un film à voir en famille, pour partager un moment de bonheur et de poésie.

L'histoire en quelques lignes...

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol, fraîchement diplômé de l'école primaire, s'apprête à passer ses grandes vacances dans les collines provençales, entre Aubagne et Allauch. Ces collines, il les connaît bien, ce sont celles de son enfance, celles de "La Gloire de mon père" et "Le Château de ma mère".

Ces vacances sont synonymes de liberté, de nature retrouvée et de retrouvailles avec son ami Lili. Loin de la ville et de l'école, Marcel découvre les joies de la vie en plein air, les parties de chasse, les baignades dans les rivières et les longues promenades dans la garrigue.

Mais cet été sera aussi celui des premières amours et des premières désillusions. Marcel va faire la connaissance d'une jeune fille, Isabelle, qui va bouleverser son cœur d'adolescent. Il va également être confronté à la dure réalité de la vie paysanne et à la misère qui règne dans certaines familles.

À travers le regard innocent et sensible de Marcel, le film nous transporte dans une Provence authentique et attachante, où la nature est omniprésente et où les valeurs familiales sont encore très fortes. C'est un hymne à l'enfance, à l'amitié et à la beauté des paysages provençaux.

Avec : Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey, François-Xavier Demaison, Anne Charrier, Baptiste Négrel, Lucie Loste Berset, Michel Vuillermoz, Olivia Côte, Octave Charrier, Bruno Raffaelli, Gwendoline Doycheva, Jean-Louis Barcelona, Tristan Margheriti.