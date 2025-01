"La Belle et le Clochard" à revoir sur M6 samedi 4 janvier 2025 (vidéo)

Samedi 4 janvier 2025 à 21:00, M6 vous proposera de voir ou de revoir "La Belle et le Clochard", un long-métrage d'animation réalisé par Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske en 1955.

L'histoire en quelques lignes...

Lady est une jeune Cocker Spaniel américaine qui vit une vie choyée dans une famille aimante de la Nouvelle-Angleterre. Un soir de Noël, elle est offerte en cadeau à Darling par son mari Jim. Lady grandit dans un confort douillet, mais sa vie tranquille est perturbée par l'arrivée d'un bébé dans la famille. Se sentant un peu délaissée, Lady se retrouve un jour livrée à elle-même dans la rue.

C'est alors qu'elle rencontre Clochard, un bâtard attachant et indépendant qui vit dans les rues et connaît tous les rouages de la vie en dehors du confort bourgeois. Clochard prend Lady sous son aile et lui montre les joies et les dangers de la vie de chien errant. Ils partagent des aventures palpitantes, notamment une scène romantique où ils mangent des spaghettis dans une ruelle.

Leur idylle est cependant mise à l'épreuve par plusieurs obstacles : la tante Sarah, une dame acariâtre qui déteste les chiens et qui est venue garder le bébé, et ses deux chats siamois malicieux, Si et Am, qui causent des ennuis à Lady. De plus, Clochard doit faire face à son propre passé et à la menace de la fourrière.

Au fil de leurs aventures, Lady et Clochard développent des sentiments forts l'un pour l'autre. Clochard prouve son courage et sa loyauté en sauvant le bébé d'un rat, ce qui lui vaut finalement l'acceptation de la famille de Lady. À la fin, Lady et Clochard fondent une famille et vivent heureux ensemble.