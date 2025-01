Inédit, le film "Licorice Pizza" diffusé sur Cuturebox samedi 4 janvier 2025 (vidéo)

Samedi 4 janvier 2025 à 21:00, Culturebox diffusera "Licorice Pizza", un film américain écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, sorti en 2021, inédit en clair à la télévision.

"Licorice Pizza" nous plonge dans le Los Angeles des années 70, à travers le portrait doux-amer de deux êtres en devenir, naviguant entre l'adolescence et l'âge adulte, dans un monde en pleine mutation.

L'histoire en quelques lignes...

Dans la vallée de San Fernando en 1973, Gary Valentine, 15 ans, se prépare pour sa journée de photo de classe. Il remarque Alana Kane, 25 ans, assistante photographe, et entame la conversation avec elle. Elle repousse ses avances, mais finit par le retrouver plus tard pour un repas et les deux jeunes gens se lient d'amitié.

Gary assiste à des auditions et apparaît dans une émission de variétés avec Lucy Doolittle, et quand la mère de Gary, Anita, lui annonce qu'elle sera à Las Vegas alors qu'elle était censée l'emmener à New York, Alana le chaperonne à la place.

Dans l'avion pour New York, Alana rencontre Lance, l'un des partenaires de Gary dans un film de Doolittle, et les deux jeunes gens commencent à sortir ensemble, mais ils se séparent après que Lance a dû reconnaître, lors d'un repas de shabbat dans la famille juive d'Alana, qu'il est athée...

Avec : Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper et Benny Safdie.