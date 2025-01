Inédit "The Fabelmans" de Steven Spielberg diffusé sur France 2 dimanche 5 janvier 2025 (vidéo)

Dimanche 5 janvier 2025 à 21:10, France 2 diffusera "The Fabelmans" un un film réalisé par Steven Spielberg en 2022. Il s'agit d'un récit semi-autobiographique inspiré de l'enfance et de la jeunesse du réalisateur.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit l'histoire de Sammy Fabelman, un jeune garçon juif qui grandit en Arizona puis en Californie après la Seconde Guerre mondiale. En 1952, alors qu'il est encore enfant, Sammy découvre la magie du cinéma en regardant « Sous le plus grand chapiteau du monde » de Cecil B. DeMille. Cette expérience le marque profondément et éveille en lui une passion dévorante pour le septième art.

Dès lors, Sammy commence à réaliser ses propres films amateurs avec une caméra 8mm, d'abord pour le simple plaisir de reproduire ce qu'il a vu à l'écran, puis pour mettre en scène ses propres histoires. Sa mère, Mitzi, une artiste excentrique et encourageante, soutient pleinement sa passion, tandis que son père, Burt, un ingénieur informaticien pragmatique, espère qu'il trouvera une carrière plus stable.

Au fil des années, la passion de Sammy pour le cinéma grandit en même temps que les tensions familiales. Il utilise sa caméra pour observer et analyser le monde qui l'entoure, y compris les secrets et les non-dits de sa propre famille. Ses films deviennent un moyen d'expression, de compréhension et de catharsis face aux complexités de la vie.

Le film explore les thèmes de la famille, de l'art, de l'identité et du passage à l'âge adulte, à travers le regard sensible et nostalgique de Steven Spielberg sur sa propre enfance.