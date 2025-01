"Le Cinquième Élément" de Luc Besson à revoir sur TF1 mardi 7 janvier 2025 (vidéo)

Mardi 7 janvier 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Le cinquième élément", le cultissime film de Luc Besson sorti au cinéma en 1977 avec Milla Jovovich, Gary Oldman et Bruce Willis

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire se déroule au XXIIIe siècle, dans un univers futuriste et coloré. Une menace cosmique, sous la forme d'une gigantesque boule de feu maléfique, se dirige vers la Terre avec l'intention de la détruire. Un vieux prêtre, Cornelius (Ian Holm), détenteur d'un savoir ancestral, révèle que seul le Cinquième Élément, un être suprême, combiné aux quatre éléments classiques (l'eau, l'air, la terre et le feu), peut contrer cette menace.

Dans un laboratoire, des scientifiques tentent de reconstituer cet être suprême à partir d'un fragment d'ADN. L'expérience aboutit à la création de Leeloo (Milla Jovovich), une jeune femme dotée de pouvoirs extraordinaires et parlant une langue inconnue. Paniquée et désorientée, Leeloo s'échappe du laboratoire et atterrit dans le taxi de Korben Dallas (Bruce Willis), un ancien militaire devenu chauffeur de taxi.

Korben Dallas se retrouve alors malgré lui embarqué dans une mission cruciale : retrouver les quatre pierres représentant les éléments, indispensables pour activer le pouvoir du Cinquième Élément. Cette quête les mène à travers des aventures palpitantes, les confrontant à des extraterrestres belliqueux, les Mangalores, et à l'industriel maléfique Jean-Baptiste Emanuel Zorg (Gary Oldman), qui cherche également à s'emparer des pierres pour ses propres intérêts destructeurs.

Avec : Milla Jovovich (Leeloo), Gary Oldman (Zorg), Bruce Willis (Korben Dallas), Ian Holm (Cornelius), Chris Tucker (Ruby Rhod), Luke Perry (Billy), Mathieu Kassovitz (Mugger).