Le film "30 jours max" de Tarek Boudali rediffusé sur M6 vendredi 10 janvier 2025 (vidéo)

Vendredi 10 janvier 2025 à 21:10, M6 rediffusera "30 jours max", une comédie policière française réalisée par Tarek Boudali, sortie en 2020.

L'histoire en quelques lignes...

Rayane, un jeune policier aussi maladroit que peureux, est la risée de son commissariat. Constamment moqué par ses collègues, il rêve de devenir un héros et d'impressionner Stéphanie, une collègue qu'il admire secrètement.

Un jour, lors d'un rendez-vous médical, on lui annonce par erreur qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Cette nouvelle bouleverse sa vie et lui donne une dernière chance de prouver sa valeur. Convaincu qu'il va mourir, Rayane décide de se lancer dans une mission périlleuse : arrêter un dangereux caïd de la drogue.

Malheureusement, malgré ses bonnes intentions, Rayane reste toujours aussi maladroit et les situations les plus simples se transforment en véritables catastrophes. Entre ses gaffes répétées et son manque de compétences, il va devoir redoubler d'efforts pour mener à bien sa mission et prouver qu'il est capable de devenir un vrai héros.

Avec : Tarek BOUDALI (Rayane), Philippe LACHEAU (Tony), Julien ARRUTI (Pierre), Vanessa GUIDE (Stéphanie), José GARCIA (le "Rat"), Marie-Anne CHAZEL (mamie de Rayane), Chantal LADESOU (mère de Pierre), Reem KHERICI (Linda), Nicolas MARIÉ (Le commissaire).