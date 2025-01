Inédit "Les jeunes amants" avec Fanny Ardant et Melvil Poupaud diffusé sur France 3 lundi 13 janvier 2025 (vidéo)

Lundi 13 janvier 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Les jeunes amants", un film réalisé par Carine Tardieu, sorti en 2022 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Shauna, une femme de 70 ans, mène une vie libre et indépendante et a mis sa vie amoureuse de côté depuis un certain temps. Sa tranquillité est perturbée lorsqu'elle recroise Pierre, un homme de 45 ans qu'elle avait brièvement rencontré des années auparavant.

Contre toute attente, Pierre ne la considère pas comme une femme d'un certain âge, mais comme une femme désirable et n'a pas peur de l'aimer. Shauna, veuve, mère et grand-mère, se sent ravivée par cette connexion et y voit une opportunité de réaffirmer sa féminité et son statut de femme à part entière.

Cependant, leur relation est compliquée par le fait que Pierre est marié et père de famille. Malgré cet obstacle, une attirance mutuelle les rapproche, les hypnotise et les pousse à se reconnecter.

Le film explore ainsi les thèmes de l'amour tardif, du désir, de la différence d'âge dans les relations et des conventions sociales.

Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud et Cécile de France dans les rôles principaux.