Le biopic "Simone, le voyage du siècle" diffusé sur France 2 dimanche 19 janvier 2025 (vidéo)

À l’occasion des 50 ans de la promulgation de la loi Veil, France 2 diffusera dimanche 19 janvier 2025 à 21:10 le film "Simone, le voyage du siècle", un hommage poignant à Simone Veil, figure majeure de l’histoire française.3

À travers ce film, revivez le parcours de cette femme d'exception qui a marqué son époque par son courage, son engagement et son combat pour les droits des femmes.

L'histoire en quelques lignes...

« Toi aussi tu feras des études. Tu seras indépendante, tu entends ? Les femmes doivent être indépendantes et travailler… Comme Louise Weiss. » Son éducation profondément laïque et l’amour inconditionnel que lui porte sa mère, qui lui transmet très tôt des valeurs féministes, contribuent à forger le caractère de Simone.

Bien que les camps de concentration et l’indifférence de la France à l’égard de la souffrance des déportés laissent à Simone une blessure qui ne se refermera jamais, son opiniâtreté demeure.

Soutenue par Antoine, son mari, et animée par un besoin viscéral de justice, Simone Veil œuvre pour rétablir le droit à la dignité dans tous les domaines où elle intervient. Taxée de capricieuse et d’insolente, elle ne recule jamais devant le machisme sans précédent auquel elle est confrontée durant toute sa carrière judiciaire et politique.

En 1979, elle est élue président du Parlement européen. Encouragée par Antoine, elle écrit la mémoire de sa vie, dont celle dans les camps, qui la privèrent de sa mère, à qui elle dédie son engagement : « Tous mes combats c’est elle. Pour elle. Par sa main. »

