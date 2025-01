Hommage à Bertrand Blier sur ARTE avec la diffusion de "Buffet Froid" dimanche 26 janvier 2025 (vidéo)

Afin de rendre hommage au cinéaste Bertrand Blier, ARTE bouleverse sa programmation et diffusera, dimanche 26 janvier 2025 à 23:30, le film "Buffet Froid", réunissant Gérard Depardieu, Bernard Blier et Jean Carmet.

Après le succès des Valseuses et de Préparez vos mouchoirs !, Bertrand Blier essuya avec "Buffet Froid", son sixième long métrage, un échec public en opposition avec le statut "culte" dont le film jouit aujourd’hui.

Sous le sceau de l’absurde, Blier fait se succéder des assassinats gratuits dans une interminable ronde de mort. Il met en scène des antihéros livrés à eux-mêmes dans un décor terriblement déshumanisé. Cet univers glacial, postapocalyptique, est l’écrin parfait pour un film surréaliste, révélateur de son époque.

L'histoire en quelques lignes...

Alphonse Tram (Gérard Depardieu) est un chômeur qui vit dans une tour d'habitation quasi déserte avec sa femme. Un soir, dans le métro, il croise un homme avec qui il échange quelques mots. Plus tard, il retrouve ce même homme assassiné avec son propre couteau planté dans le ventre. Indifférent, Alphonse récupère son couteau.

Peu de temps après, il fait la connaissance de son nouveau voisin, un inspecteur de police nonchalant (Bernard Blier), et découvre que sa femme a été assassinée. Commence alors une série de rencontres et d'événements étranges, où les frontières entre le réel et l'absurde s'estompent. Alphonse croise également un mystérieux assassin (Jean Carmet) avec qui il entretient une relation ambiguë.