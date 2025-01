La loi handicap, 20 ans après : soirée spéciale sur France 2 mercredi 12 février 2025

À l"occasion des les 20 ans de la loi du 11 février 2005, France 2 proposera une soirée contiue mercredi 12 février 2025 à partir de 21:05 présentée par Carole Gaessler.

Cette soirée spéciale débutera par la diffusion du film "Presque", coréalisé et interprété par Bernard Campan et Alexandre Jollien, suivi d'un débat en plateau sur l’évolution du regard sur le handicap, et d'un documentaire.

21:10 Presque

Lausanne. Louis est directeur d'une société de pompes funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre entièrement à son métier et ne peut se résoudre à prendre sa retraite.

Igor a 40 ans, un esprit vif dans un corps handicapé : il est infirme moteur cérébral. Igor livre des légumes bio sur son tricycle pour payer son loyer et passe le reste de son temps dans les livres, à l'écart du monde, avec ses compagnons de route, Socrate, Nietzsche et Spinoza. Par un hasard qui n'appartient qu'à la vie, les chemins de Louis et d'Igor se croisent.

Sur un coup de tête, Louis décide d'emmener Igor avec lui. Ils partent tous deux en corbillard conduire la dépouille d'une vieille dame, Madeleine, au pied des Cévennes. À travers ce périple égrainé de rencontres, Louis et Igor vont s'épauler pour conquérir pas à pas un art de vivre, une liberté quant au regard de l'autre, nous délivrant ainsi une leçon ultime : aimer la vie telle qu'elle se donne et se départir de soi.

22:35 Débat Handicap, le regard a-t-il enfin changé ?



Le regard de notre société sur le handicap a-t-il enfin changé ? A-t-il évolué après les Jeux Paralympiques ? Dans quelle mesure ?

Ont-ils été une occasion pour la France de rattraper son retard en matière d’accessibilité et de sensibilisation au handicap ?

Vingt ans après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, quels sont aujourd’hui les enjeux majeurs pour le handicap ? Comment renforcer l’inclusion et améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap ?

Invités :

Alexandre Jollien, philosophe et écrivain, coréalisateur du film

Chiara Kahn, étudiante à Sciences Po, réalisatrice du podcast Compassion qui recueille les témoignes de personnes handicapées

Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées (2017-2022).

23:25 De l'or dans les yeux



Ces athlètes sont trisomiques pour certains, autistes pour d’autres ou tout simplement atteints d’une déficience intellectuelle. Issus des quatre coins de la France, ces sportifs ont tous été sélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques spéciaux de Berlin, en juin 2023, parmi 7 000 athlètes venus du monde entier.

Plus qu’un simple voyage en Allemagne, pour ces athlètes, il s’agit d’un voyage initiatique…

Un document réalisé par Stéphanie Pillonca et Fabien Bouillaud.